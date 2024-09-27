Під час удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера "Хезболли"- ЗМІ

Метою ізраїльського удару по штаб-квартирі "Хезболли" у Бейруті - був лідер руху Хасан Насралла. Про це з посиланням на власні джерела пише Axios, передає УНН.

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Видання відзначає, що це був найбільший ізраїльський удар у Бейруті з часів війни в Лівані 2006 року. Співрозмовник виданні запевняє, що хоч в штаб-квартирі перебували високопосадовці Хезболли основною ціллю був лідер угруповування Хасан Насралла.

Однак, як пише видання наразі у ЦАХАЛу не має підтвердження того, чи він був уражений.

Зазначається, що від удару постраждали житлові будинки. Про жертви серед цивільного населення поки не повідомляється.

Нагадаємо

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив про удар по штаб-квартирі "Хезболли". За його словами, штаб навмисно збудували під житловими будинками в Бейруті, щоб використовувати їх як живий щит".