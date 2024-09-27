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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время удара по Бейруту Израиль пытался ликвидировать лидера «Хезболлы» - СМИ

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 17:31  •  5167 просмотра

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Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, пытаясь ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу. Это самый крупный израильский удар в Бейруте с 2006 года, но результаты атаки пока неизвестны.

Целью израильского удара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте - был лидер движения Хасан Насралла. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что это был  крупнейший израильский удар в Бейруте со времен войны в Ливане 2006 года. Собеседник издании уверяет, что хоть в штаб-квартире находились высокопоставленные чиновники Хезболлы основной целью был лидер группировки Хасан Насралла.

Однако, как пишет издание пока у ЦАХАЛа нет подтверждения того, был ли он поражен.

Отмечается, что от удара пострадали жилые дома. О жертвах среди гражданского населения пока не сообщается.

Напомним,

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о ударе по штаб-квартире «Хезболлы».  По его словам, штаб намеренно выстроили под жилыми домами в Бейруте, чтобы использовать их как живой щит».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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