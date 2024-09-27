Во время удара по Бейруту Израиль пытался ликвидировать лидера «Хезболлы» - СМИ
Киев • УНН
Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, пытаясь ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу. Это самый крупный израильский удар в Бейруте с 2006 года, но результаты атаки пока неизвестны.
Целью израильского удара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте - был лидер движения Хасан Насралла. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что это был крупнейший израильский удар в Бейруте со времен войны в Ливане 2006 года. Собеседник издании уверяет, что хоть в штаб-квартире находились высокопоставленные чиновники Хезболлы основной целью был лидер группировки Хасан Насралла.
Однако, как пишет издание пока у ЦАХАЛа нет подтверждения того, был ли он поражен.
Отмечается, что от удара пострадали жилые дома. О жертвах среди гражданского населения пока не сообщается.
Напомним,
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о ударе по штаб-квартире «Хезболлы». По его словам, штаб намеренно выстроили под жилыми домами в Бейруте, чтобы использовать их как живой щит».