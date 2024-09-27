ЦАХАЛ завдав масованого удару по штаб-квартирі "Хезболли" у житловому районі Бейрута
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю атакувала центральну штаб-квартиру Хезболли в районі Дахіє в Бейруті. У місті пролунали вибухи та здійнявся стовп диму, результати удару уточнюються.
У п'ятницю, 27 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удар по центральній штаб-квартирі терористичної організації Хезболла, що у Бейруті. Про це заявили в ЦАХАЛі, передає УНН.
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Кілька хвилин тому армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", яка служила епіцентром терору "Хезболла". Центральна штаб-квартира Хезболли була навмисно побудована під житловими будинками в центрі Дахії, в Бейруті, як частина стратегії Хезболли щодо використання ліванців як живого щита.
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Тим часом місцеві виклали в мережу відео з атакованого Бейрута. У місті пролунала низка вибухів, після чого здійнявся стовп диму.
Нагадаємо
Днями ЦАХАЛ заявив, що залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному плацдармі. Це дозволить продовжити боротьбу з "Хезболлою", захистити Ізраїль