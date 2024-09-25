Ізраїль розгортає дві резервні бригади на півночі для боротьби з "Хезболлою"
Київ • УНН
ЦАХАЛ залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному плацдармі. Це дозволить продовжити боротьбу з "Хезболлою", захистити Ізраїль і створити умови для повернення жителів півночі.
Ізраїль вирішив розгорнути на півночі країни ще дві резервні бригади для боротьби терористами "Хезболли". Про це пише УНН з посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
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Згідно з оцінкою ситуації, ЦАХАЛ залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному плацдармі
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У ЦАХАЛ додали, що розгортання додаткових бригад дозволить продовжити боротьбу з терористичною організацією "Хезболла", захистити Ізраїль і створити умови для повернення жителів півночі країни до своїх домівок.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по близько 1600 цілях "Хезболли" на півдні Лівану та в долині Бекаа за добу. Атаковано пускові установки, командні пункти та об'єкти терористичної інфраструктури.