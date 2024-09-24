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ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану

ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану

Київ • УНН

 • 27317 перегляди

Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по близько 1600 цілях "Хезболли" на півдні Лівану та в долині Бекаа за добу. Атаковано пускові установки, командні пункти та об'єкти терористичної інфраструктури.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за добу уразила близько 1600 цілей терористичного угрупування "Хезболла". Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.

За минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по приблизно 1600 терористичних цілях "Хезболли" на півдні Лівану і в долині Бекаа,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ізраїльські військові завдали ударів по сотнях цілей "Хезболли", включаючи пускові установки, командні пункти і об'єкти терористичної інфраструктури в численних районах на півдні Лівану.

Ізраїль атакував 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані: загинуло майже 200 людей, ще сотні поранені23.09.24, 16:10 • 14713 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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