Ізраїль атакував 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані: загинуло майже 200 людей, ще сотні поранені
Київ • УНН
ЦАХАЛ завдав ударів по понад 300 цілях "Хезболли" в Лівані. За даними The Telegraph, внаслідок атак загинуло щонайменше 182 людини, включаючи жінок, дітей та медиків, 727 отримали поранення.
У понеділок, 23 вересня, Ізраїль заявив про атаку на приблизно 300 об'єктів угруповання "Хезболла" в Лівані. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
Деталі
Начальник Генерального штабу схвалив удари по об'єктах Хезболли в Лівані з Центру підземних операцій штабу ЦАХАЛ. Наразі сьогодні було вражено понад 300 об’єктів "Хезболли"
Як пише The Telegraph, під час ізраїльських ударів у Лівані було вбито щонайменше 182 людини. жертв були жінки, діти та медики, ще 727 людей отримали поранення.
Доповнення
Удари анонсували заздалегідь: місцевих закликали не перебувати поруч із цілями, що належать "Хезболлі", "заради власної безпеки. Зазначається, що серед
Для цього ізраїльські військові зламали системи зв'язку Лівану транслювали попередження із закликами для цивільних покинути райони, де базуються терористи "хезболли".
Нагадаємо
Держдеп США закликає громадян залишити Ліван через загострення конфлікту з Ізраїлем. Причиною є зростаюча непередбачуваність вибухів та конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем.