США закликає громадян покинути Ліван через ескалацію конфлікту з Ізраїлем
Київ • УНН
Держдеп США закликає громадян залишити Ліван через загострення конфлікту з Ізраїлем. Причиною є зростаюча непередбачуваність вибухів та конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем.
США закликає громадян покинути Ліван через ескалацію конфлікту з Ізраїлем. Про це повідомляє Державний департамент США, передає УНН.
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Державний департамент США звернувся до громадян, які перебувають у Лівані, із закликом залишити країну, поки ще доступні комерційні рейси. Причиною такого попередження стало загострення конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем і зростаюча непередбачуваність вибухів.
Держдеп закликає громадян США скористатися можливістю евакуації до того, як ситуація стане більш небезпечною.
Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані22.09.24, 00:19 • 19905 переглядiв