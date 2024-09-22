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Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 19905 перегляди

Ізраїльські військові продовжують атаки на "Хезболлу", завдавши десятки авіаударів по ліванських об'єктах. Це відповідь на підготовку "Хезболлою" обстрілу ізраїльських територій та запуск близько 90 ракет у напрямку Ізраїлю.

Ізраїль продовжує атаки на "Хезболлу", відтак було завдано десятки авіаударів по ліванських об'єктах. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

У суботу ввечері Збройні сили Ізраїлю оголосили про продовження серії авіаударів по об'єктам "Хезболли" в Лівані. За інформацією військових, десятки літаків завдали ударів по цілях, пов'язаних із цією організацією.

Військовий представник Ізраїлю в телевізійній заяві зазначив, що "Хезболла" була виявлена під час підготовки обстрілу ізраїльських територій. Раніше з'явилася інформація про те, що "Хезболла" випустила близько 90 ракет у напрямку Ізраїлю.

Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли" 19.09.24, 23:24 • 20451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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