Израиль нанес десятки авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль продолжает атаки на "Хезболлу", поэтому были нанесены десятки авиаударов по ливанским объектам. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В субботу вечером Вооруженные силы Израиля объявили о продолжении серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации военных, десятки самолетов нанесли удары по целям, связанным с этой организацией.

Военный представитель Израиля в телевизионном заявлении отметил, что "Хезболла" была обнаружена во время подготовки обстрела израильских территорий. Ранее появилась информация о том, что "Хезболла" выпустила около 90 ракет в направлении Израиля.

Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли"