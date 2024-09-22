Израиль нанес десятки авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  91076 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  134592 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  135937 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  139497 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  137531 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  122911 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  159498 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116439 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142598 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221013 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции Novo Nordisk упали почти на 5% из-за неутешительных данных о таблетках для похудения

Акции Novo Nordisk упали почти на 5% из-за неутешительных данных о таблетках для похудения

  •  86067 просмотра
Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

  •  67872 просмотра
кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД

кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД

  •  60756 просмотра
Иран не отправил в рф пусковые установки к ракетам Fath-360 - СМИ

Иран не отправил в рф пусковые установки к ракетам Fath-360 - СМИ

  •  36174 просмотра
Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины - Ермак

Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины - Ермак

  •  46190 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  138213 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  138778 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  139998 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  145574 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  159498 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  87392 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  134592 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  100742 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  124459 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  179041 просмотра
Актуальное
Израиль нанес десятки авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес десятки авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 21:19  •  1389 просмотра

Read in English

Израильские военные продолжают атаки на "Хезболлу", нанеся десятки авиаударов по ливанским объектам. Это ответ на подготовку "Хезболлой" обстрела израильских территорий и запуск около 90 ракет в направлении Израиля.

Израиль продолжает атаки на "Хезболлу", поэтому были нанесены десятки авиаударов по ливанским объектам. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В субботу вечером Вооруженные силы Израиля объявили о продолжении серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации военных, десятки самолетов нанесли удары по целям, связанным с этой организацией.

Военный представитель Израиля в телевизионном заявлении отметил, что "Хезболла" была обнаружена во время подготовки обстрела израильских территорий. Ранее появилась информация о том, что "Хезболла" выпустила около 90 ракет в направлении Израиля.

Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли" 19 сентября 2024, 20:24 • 18788 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван