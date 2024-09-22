Израиль нанес десятки авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
Израильские военные продолжают атаки на "Хезболлу", нанеся десятки авиаударов по ливанским объектам. Это ответ на подготовку "Хезболлой" обстрела израильских территорий и запуск около 90 ракет в направлении Израиля.
Израиль продолжает атаки на "Хезболлу", поэтому были нанесены десятки авиаударов по ливанским объектам. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В субботу вечером Вооруженные силы Израиля объявили о продолжении серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации военных, десятки самолетов нанесли удары по целям, связанным с этой организацией.
Военный представитель Израиля в телевизионном заявлении отметил, что "Хезболла" была обнаружена во время подготовки обстрела израильских территорий. Ранее появилась информация о том, что "Хезболла" выпустила около 90 ракет в направлении Израиля.
Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли" 19 сентября 2024, 20:24 • 18788 просмотров