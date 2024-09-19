Израиль нанес удары по ракетным установкам "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Сегодня Армия обороны Израиля заявила, что во время авиаударов по территории Ливана было поражено около 30 ракетных установок, принадлежащих группировке "Хезболла".

Кроме того, согласно заявлению ЦАХАЛ, был атакован объект хранения оружия на юге Ливана. На этом объекте, по данным израильской стороны, хранилось около 150 пусковых установок, которые были подготовлены для обстрела территории Израиля.

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