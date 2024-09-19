Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли"
Київ • УНН
Ізраїльські сили атакували близько 30 ракетних установок "Хезболли" на території Лівану. Також було знищено об'єкт зберігання зброї на півдні країни, де знаходилося близько 150 пускових установок.
Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли" у Лівані. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час авіаударів по території Лівану було вражено близько 30 ракетних установок, що належать угрупованню "Хезболла".
Крім того, згідно із заявою ЦАХАЛ, було атаковано об'єкт зберігання зброї на півдні Лівану. На цьому об'єкті, за даними ізраїльської сторони, зберігалося близько 150 пускових установок, які були підготовлені для обстрілу території Ізраїлю.
Ізраїль не повідомив США перед атакою на пейджери членів "Хезболли"17.09.24, 22:50 • 72889 переглядiв