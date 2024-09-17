Израиль не уведомил администрацию Байдена о своей разведывательной операции, которая включала подрыв тысяч пейджеров членов «Хезболлы», что привело к значительным потерям, сообщили два американских чиновника агентству Axios, передает УНН.

Детали

Взрывы привели к гибели по меньшей мере девяти человек, среди которых один ребенок, и ранению 2750 других, в том числе многих членов «Хезболлы» и ее военных подразделений. Операция также парализовала значительную часть системы командования и управления «Хезболлы».

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: «США не были осведомлены об этой операции и не принимали в ней участия», добавив, что США „продолжают собирать информацию“ о взрывах в Ливане. Миллер не подтвердил, что Израиль стоит за этой атакой.

После взрывов «Хезболла» обвинила Израиль в проведении атаки и пообещала отомстить. В ответ израильские официальные лица признали возможность серьезной эскалации на северной границе и заявили, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности к возможным действиям со стороны «Хезболлы».

Напомним,

Операция была одобрена ранее на этой неделе во время заседаний по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, старших членов его кабинета и руководителей служб безопасности, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Операция состоялась на следующий день после того, как специальный представитель США Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о возможных последствиях серьезной эскалации в Ливане. Во вторник Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант провели несколько часов в командном центре ЦАХАЛа в Тель-Авиве, сообщил израильский чиновник.

Дополнение

В понедельник вечером израильский кабинет по безопасности решил обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном.

«Израиль продолжит действовать для достижения этой цели», - заявили в офисе премьер-министра. Израильские чиновники отметили, что это решение призвано сигнализировать о том, что Израиль планирует сместить свое внимание с Газы на ливанский фронт.

Источник, знакомый с вопросом, сообщил, что Израиль провёл операцию, чтобы перейти к новой фазе борьбы против «Хезболлы», пытаясь избежать полномасштабной войны. Целью операции было подорвать уверенность «Хезболлы» и создать ощущение среди её членов, что милиция полностью проникнута израильскими разведывательными службами.

Источник добавил, что израильские спецслужбы оценивали перед операцией, что «Хезболла» вероятно ответит на это большой атакой против Израиля.

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