Массовый взрыв пейджеров членов Хезболлы в Ливане: в больницах сотни раненых

Десятки членов ливанской вооруженной группировки Хезболла, включая боевиков и медиков, были серьезно ранены во вторник во время почти одновременного взрыва пейджеров, которыми они пользуются для связи. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сообщается, что коммуникационные устройства, которыми пользовались члены Хезболлы начали взрываться во вторник после 16 часов. Перед взрывами на них приходили новые сообщения. Известно о многочисленных жертвах в столице Ливана Бейруте, по всей стране и даже за рубежом. Количество раненых идет на сотни и постоянно растет.

Журналист Reuters, на которого ссылается The Guardian, видел машины скорой помощи, которые мчались через южные пригороды столицы Бейрута на фоне паники. Люди говорили, что взрывы продолжались даже через 30 минут после первых взрывов. На кадрах из больниц, куда доставляют раненых, можно увидеть характер травм - у людей искалеченные конечности и раны на туловище в районе крепления пейджеров.

Местная пресса обвиняет в атаке Израиль. Однако израильские военные, которые почти ежедневно обмениваются ударами с Хезболлой с момента нападений ХАМАС 7 октября, которые спровоцировали войну, не комментировали эти события.

По сообщениям израильских СМИ, инцидент в Ливане произошел в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил серию консультаций на высоком уровне с руководителями сил безопасности, поскольку напряженность в отношениях с Хезболлой в Ливане растет.

Напомним

Израильская армия сообщила об убийстве командира сил Радван Хезболлы Али Джамаль Альдин Джавада. Атака была осуществлена авиаударом по движущемуся автомобилю, также ЦАХАЛ атаковал военные объекты 'Хезболлы' на юге Ливана.

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