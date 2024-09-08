"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю у відповідь на удар по Лівану
Київ • УНН
"Хезболла" здійснила ракетний удар по селу на півночі Ізраїлю у відповідь на атаки Ізраїлю на південь Лівану. Конфлікт між сторонами триває майже щодня з початку війни в Газі, обидві продовжують обстрілювати прикордонну зону.
"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю. Про це повідомляє AFP News, передає УНН.
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Екстремістська організація "Хезболла" заявила, що здійснила ракетний удар по селу на півночі Ізраїлю у відповідь на атаки Ізраїлю на південь Лівану, які сталися в суботу.
За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, ізраїльська атака призвела до загибелі трьох рятувальників і поранення двох осіб, які перебували в пожежній машині. Рятувальники були на місці для гасіння пожежі, спричиненої попереднім ізраїльським ударом.
Конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем триває майже щодня, з початку війни в Газі більше одинадцяти місяців тому. Обидві сторони продовжують обстрілювати один одного в прикордонній зоні.
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