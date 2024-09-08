"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  56207 просмотра
Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

  •  40948 просмотра
россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

  •  23932 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации на северо-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации на северо-востоке

  •  27128 просмотра
Лубинец: Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории двух пожилых женщин

Лубинец: Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории двух пожилых женщин

  •  26270 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  134455 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  159510 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  158018 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  220447 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  206379 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  111688 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  99880 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  107469 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  110451 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  127023 просмотра
Актуальное
"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 01:58  •  501 просмотра

Read in English

"Хезболла" осуществила ракетный удар по деревне на севере Израиля в ответ на атаки Израиля на юг Ливана. Конфликт между сторонами продолжается почти ежедневно с начала войны в Газе, обе продолжают обстреливать пограничную зону.

"Хезболла" атаковала север Израиля. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Экстремистская организация "Хезболла" заявила, что осуществила ракетный удар по деревне на севере Израиля в ответ на атаки Израиля на юг Ливана, которые произошли в субботу.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, израильская атака привела к гибели трех спасателей и ранению двух человек, которые находились в пожарной машине. Спасатели были на месте для тушения пожара, вызванного предыдущим израильским ударом.

Конфликт между "Хезболлой" и Израилем продолжается почти ежедневно, с начала войны в Газе более одиннадцати месяцев назад. Обе стороны продолжают обстреливать друг друга в приграничной зоне.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію члена ракетного підрозділу "Хезболли"20 августа 2024, 00:50 • 47700 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
  •  50270 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
  •  52962 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
  •  63645 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
  •  52080 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
  •  62404 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
  •  57286 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  111689 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101495 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105342 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 10:10  •  106953 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Популярные

Лубинец: Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории двух пожилых женщин

Лубинец: Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории двух пожилых женщин

  •  26270 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации на северо-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации на северо-востоке

  •  27128 просмотра
россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

  •  23932 просмотра
Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

  •  40948 просмотра
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  56207 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  134455 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  159510 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  158018 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  220447 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  206379 просмотра

Война

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

  •  547 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  3158 просмотра
Вражеские беспилотники покинули воздушное пространство Румынии

Вражеские беспилотники покинули воздушное пространство Румынии

  •  4417 просмотра
российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

  •  10599 просмотра
Вражеские силы оккупировали Невельское и продвинулись в Красногоровке - DeepState

Вражеские силы оккупировали Невельское и продвинулись в Красногоровке - DeepState

  •  11741 просмотра

политика

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

  •  547 просмотра
российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

  •  10599 просмотра
Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

  •  6422 просмотра
Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

  •  9452 просмотра
Эрдоган призывает исламские страны объединиться против Израиля

Эрдоган призывает исламские страны объединиться против Израиля

  •  22773 просмотра

Война

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

  •  547 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  3158 просмотра
Вражеские беспилотники покинули воздушное пространство Румынии

Вражеские беспилотники покинули воздушное пространство Румынии

  •  4417 просмотра
российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

  •  10599 просмотра
Вражеские силы оккупировали Невельское и продвинулись в Красногоровке - DeepState

Вражеские силы оккупировали Невельское и продвинулись в Красногоровке - DeepState

  •  11741 просмотра

политика

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

  •  547 просмотра
российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

российские ударные БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии

  •  10599 просмотра
Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

  •  6422 просмотра
Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

  •  9452 просмотра
Эрдоган призывает исламские страны объединиться против Израиля

Эрдоган призывает исламские страны объединиться против Израиля

  •  22773 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  83635 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  78883 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  73689 просмотра

Экономика

Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

  •  9452 просмотра
В Украине завтра не планируют отключение света

В Украине завтра не планируют отключение света

  •  22212 просмотра
В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

  •  28655 просмотра
"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

  •  25077 просмотра
Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

  •  26610 просмотра

Киев

В Киеве ликвидированы пожары травяного настила в трех районах: площадь пожаров - 1,63 гектара

В Киеве ликвидированы пожары травяного настила в трех районах: площадь пожаров - 1,63 гектара

  •  13169 просмотра
На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

  •  16101 просмотра
Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

  •  40422 просмотра
Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

  •  33457 просмотра
Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

  •  30173 просмотра