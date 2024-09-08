"Хезболла" атаковала север Израиля в ответ на удар по Ливану

"Хезболла" атаковала север Израиля. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Экстремистская организация "Хезболла" заявила, что осуществила ракетный удар по деревне на севере Израиля в ответ на атаки Израиля на юг Ливана, которые произошли в субботу.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, израильская атака привела к гибели трех спасателей и ранению двух человек, которые находились в пожарной машине. Спасатели были на месте для тушения пожара, вызванного предыдущим израильским ударом.

Конфликт между "Хезболлой" и Израилем продолжается почти ежедневно, с начала войны в Газе более одиннадцати месяцев назад. Обе стороны продолжают обстреливать друг друга в приграничной зоне.

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