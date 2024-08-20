Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по району Дейр-Канун на юге Ливана. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), во время атаки погиб высокопоставленный командир ракетного подразделения ливанского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. «Хезболла» подтвердила гибель своего военного, передает УНН.

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Согласно сообщению ЦАХАЛа, израильская авиация также атаковала долину Бека на востоке Ливана. Целью удара были склады оружия «Хезболлы».

Кроме того, военнослужащим удалось обнаружить укрытие «Хезболлы» в районе Аль-Тайба на юге Ливана. Здание, где были члены ливанского движения, ЦАХАЛ атаковал истребителями.

Национальное агентство Ливана распространило заявление «Исламского сопротивления», куда входит «Хезболла», в котором подтверждается гибель Хусейна Али Хусейна.

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