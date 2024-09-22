США призывает граждан покинуть Ливан из-за эскалации конфликта с Израилем
Киев • УНН
Госдеп США призывает граждан покинуть Ливан из-за обострения конфликта с Израилем. Причиной является растущая непредсказуемость взрывов и конфликт между «Хезболлой» и Израилем.
США призывает граждан покинуть Ливан из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает УНН.
Детали
Государственный департамент США обратился к гражданам, находящимся в Ливане, с призывом покинуть страну, пока еще доступны коммерческие рейсы. Причиной такого предупреждения стало обострение конфликта между «Хезболлой» и Израилем и растущая непредсказуемость взрывов.
Госдеп призывает граждан США воспользоваться возможностью эвакуации до того, как ситуация станет более опасной.
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