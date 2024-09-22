США призывает граждан покинуть Ливан из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает УНН.

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Государственный департамент США обратился к гражданам, находящимся в Ливане, с призывом покинуть страну, пока еще доступны коммерческие рейсы. Причиной такого предупреждения стало обострение конфликта между «Хезболлой» и Израилем и растущая непредсказуемость взрывов.

Госдеп призывает граждан США воспользоваться возможностью эвакуации до того, как ситуация станет более опасной.

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