Израиль атаковал 300 объектов «Хезболлы» в Ливане: погибло почти 200 человек, еще сотни ранены

В понедельник, 23 сентября, Израиль заявил об атаке на примерно 300 объектов группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Начальник Генерального штаба одобрил удары по объектам Хезболлы в Ливане из Центра подземных операций штаба ЦАХАЛ. На данный момент сегодня было поражено более 300 объектов "Хезболлы" - говорится в заметке.

Как пишет The Telegraph, во время израильских ударов в Ливане были убиты по меньшей мере 182 человека. жертвами были женщины, дети и медики, еще 727 человек получили ранения.

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Удары анонсировали заранее: местных призвали не находиться рядом с целями, принадлежащими "Хезболле", "ради собственной безопасности". Отмечается, что среди

Для этого израильские военные взломали системы связи Ливана и транслировали предупреждения с призывами для гражданских покинуть районы, где базируются террористы "хезболлы".

Напомним,

Госдеп США призывает граждан покинуть Ливан из-за обострения конфликта с Израилем. Причиной является растущая непредсказуемость взрывов и конфликт между "Хезболлой" и Израилем.