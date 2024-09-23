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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль атаковал 300 объектов «Хезболлы» в Ливане: погибло почти 200 человек, еще сотни ранены

Израиль атаковал 300 объектов «Хезболлы» в Ливане: погибло почти 200 человек, еще сотни ранены

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:10  •  9135 просмотра

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ЦАХАЛ нанес удары по более 300 целям «Хезболлы» в Ливане. По данным The Telegraph, в результате атак погибли по меньшей мере 182 человека, включая женщин, детей и медиков, 727 получили ранения.

В понедельник, 23 сентября, Израиль заявил об атаке на примерно 300 объектов группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали 

Начальник Генерального штаба одобрил удары по объектам Хезболлы в Ливане из Центра подземных операций штаба ЦАХАЛ. На данный момент сегодня было поражено более 300 объектов "Хезболлы"

- говорится в заметке. 

Как пишет The Telegraph, во время израильских ударов в Ливане были убиты по меньшей мере  182 человека. жертвами были женщины, дети и медики, еще 727 человек получили ранения.

Дополнение

Удары анонсировали заранее: местных призвали не находиться рядом с целями, принадлежащими "Хезболле", "ради собственной безопасности". Отмечается, что среди 

Для этого израильские военные взломали системы связи Ливана и транслировали предупреждения с призывами для гражданских покинуть районы, где базируются террористы "хезболлы".

Напомним,

Госдеп США призывает граждан покинуть Ливан из-за обострения конфликта с Израилем. Причиной является растущая непредсказуемость взрывов и конфликт между "Хезболлой" и Израилем.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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