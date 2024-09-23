Ізраїль зламав системи зв'язку Лівану, щоб попередити цивільних про ракетний удар ЦАХАЛу

Армія оборони Ізраїлю зламала системи зв'язку у Лівані та запустила офіційне попередження для цивільних із закликом покинути окремі райони, куди Ізраїль планує завдати ракетний удар. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

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В понеділок ЦАХАЛ закликав ліванців покинути окремі райони, де як з'ясувала розвідка, терористи зберігають зброю.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що надсилала текстові повідомлення жителям, а також телефонувала їм з ліванського номера телефону. - пише The Times of Israel.

Зокрема, люди на півдні Лівану та в долині Бекаа отримали текстові повідомлення з попередженнями від Ізраїлю, підтвердило ліванське NNA.

Ліванські ЗМІ повідомили, що попереджувальні повідомлення також транслювалися на радіостанціях.

Удари по будинках у Лівані, в яких "Хезболла" ховала зброю, неминучі. Хезболла бреше вам і приносить вас у жертву. Її ракети та безпілотники для неї цінніші та важливіші, ніж ви - попередив в аудіозверненні представник Армії оборони Ізраїлю Авічай Адраї.

Доповнення

Після цього Армія оборони Ізраїлю, що завдала "широкомасштабних" хвиль авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, оскільки попередила мирних жителів швидко відійти від районів, які використовують ьерироисти.

Військові заявили, що виявили оперативників "Хезболли", які готувалися здійснити ракетні обстріли Ізраїлю.

Начальник Генерального штабу схвалив удари по об'єктах Хезболли в Лівані з Центру підземних операцій штабу ЦАХАЛ. Наразі сьогодні було вражено понад 300 об’єктів "Хезболли" - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Ліванське національне інформаційне агентство (NNA) заявило, що в результаті ударів у східному регіоні долини Бекаа загинув "цивільний" пастух, "а також було поранено двох членів його сім'ї" та ще чотирьох осіб.

Зазначається, що були зафіксовані удари по району Набатія на півдні Лівану. Також повідомлялося про удари в районі Тіра.

Нагадаємо

Держдеп США закликає громадян залишити Ліван через загострення конфлікту з Ізраїлем. Причиною є зростаюча непередбачуваність вибухів та конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем.