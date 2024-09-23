Армия обороны Израиля взломала системы связи в Ливане и запустила официальное предупреждение для гражданских с призывом покинуть отдельные районы, куда Израиль планирует нанести ракетный удар. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В понедельник ЦАХАЛ призвал ливанцев покинуть отдельные районы, где как выяснила разведка, террористы хранят оружие.

Армия обороны Израиля заявила, что отправляла текстовые сообщения жителям, а также звонила им с ливанского номера телефона.

В частности, люди на юге Ливана и в долине Бекаа получили текстовые сообщения с предупреждениями от Израиля, подтвердило ливанское NNA.

Ливанские СМИ сообщили, что предупредительные сообщения также транслировались на радиостанциях.

Удары по домам в Ливане, в которых "Хезболла" прятала оружие, неизбежны. Хезболла лжёт вам и приносит вас в жертву. Её ракеты и беспилотники для неё ценнее и важнее, чем вы

Дополнение

После этого Армия обороны Израиля, нанесшая "широкомасштабные" волны авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане, поскольку предупредила мирных жителей быстро отойти от районов, которые используют ьерироисты.

Военные заявили, что обнаружили оперативников "Хезболлы", которые готовились осуществить ракетные обстрелы Израиля.

Начальник Генерального штаба одобрил удары по объектам Хезболлы в Ливане из Центра подземных операций штаба ЦАХАЛ. На данный момент сегодня было поражено более 300 объектов "Хезболлы"