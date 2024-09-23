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Израиль взломал системы связи Ливана, чтобы предупредить гражданских о ракетном ударе ЦАХАЛа

Израиль взломал системы связи Ливана, чтобы предупредить гражданских о ракетном ударе ЦАХАЛа

Киев  •  УНН

 • 15864 просмотра

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ЦАХАЛ призвал ливанцев покинуть районы, где хранится оружие «Хезболлы». Армия Израиля нанесла более 300 ударов по объектам террористов, предупредив гражданских через SMS и радио.

Армия обороны Израиля взломала системы связи в Ливане и запустила официальное предупреждение для гражданских с призывом покинуть отдельные районы, куда Израиль планирует нанести ракетный удар. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В понедельник ЦАХАЛ призвал ливанцев покинуть отдельные районы, где как выяснила разведка, террористы хранят оружие. 

Армия обороны Израиля заявила, что отправляла текстовые сообщения жителям, а также звонила им с ливанского номера телефона.

- пише The Times of Israel. 

В частности, люди на юге Ливана и в долине Бекаа получили текстовые сообщения с предупреждениями от Израиля, подтвердило ливанское NNA. 

Ливанские СМИ сообщили, что предупредительные сообщения также транслировались на радиостанциях.

Удары по домам в Ливане, в которых "Хезболла" прятала оружие, неизбежны. Хезболла лжёт вам и приносит вас в жертву. Её ракеты и беспилотники для неё ценнее и важнее, чем вы

- предупредил в аудиообращении представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи. 

Дополнение

После этого Армия обороны Израиля, нанесшая "широкомасштабные" волны авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане, поскольку предупредила мирных жителей быстро отойти от районов, которые используют ьерироисты. 

Военные заявили, что обнаружили оперативников "Хезболлы", которые готовились осуществить ракетные обстрелы Израиля.

Начальник Генерального штаба одобрил удары по объектам Хезболлы в Ливане из Центра подземных операций штаба ЦАХАЛ. На данный момент сегодня было поражено более 300 объектов "Хезболлы"

- говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Ливанское национальное информационное агентство (NNA) заявило, что в результате ударов в восточном регионе долины Бекаа погиб "гражданский" пастух, "а также были ранены два члена его семьи" и еще четыре человека.

Отмечается, что были зафиксированы удары  по району Набатия на юге Ливана. Также сообщалось об ударах в районе Тира.

Напомним,

Госдеп США призывает граждан покинуть Ливан из-за обострения конфликта с Израилем. Причиной является растущая непредсказуемость взрывов и конфликт между "Хезболлой" и Израилем.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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