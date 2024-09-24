ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов "Хезболлы" на юге Ливана
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила об ударах по около 1600 целям "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа за сутки. Атакованы пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки поразила около 1600 целей террористической группировки "Хезболла". Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.
За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по примерно 1600 террористических целях "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа,
Детали
Отмечается, что израильские военные нанесли удары по сотням целей "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры в многочисленных районах на юге Ливана.
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