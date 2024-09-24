ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки поразила около 1600 целей террористической группировки "Хезболла". Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по примерно 1600 террористических целях "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа, - говорится в сообщении.



Детали

Отмечается, что израильские военные нанесли удары по сотням целей "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры в многочисленных районах на юге Ливана.

Израиль атаковал 300 объектов «Хезболлы» в Ливане: погибло почти 200 человек, еще сотни ранены