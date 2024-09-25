Израиль разворачивает две резервные бригады на севере для борьбы с «Хезболлой»

Израиль решил развернуть на севере страны еще две резервные бригады для борьбы террористами «Хезболлы». Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

Согласно оценке ситуации, ЦАХАЛ привлекает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном плацдарме - говорится в заявлении военных.

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В ЦАХАЛ добавили, что развертывание дополнительных бригад позволит продолжить борьбу с террористической организацией «Хезболла», защитить Израиль и создать условия для возвращения жителей севера страны в свои дома.

Напомним,

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по около 1600 целям «Хезболлы» на юге Ливана и в долине Бекаа за сутки. Атакованы пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры.