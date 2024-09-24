Эрдоган призывает остановить Нетаньяху, сравнивая его с Гитлером

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху необходимо остановить совместными усилиями человечества, как в свое время остановили Гитлера. Об этом Эрдоган заявил во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

"В условиях, когда решение Совета Безопасности не выполняется, в повестку дня должны быть включены принудительные меры против Израиля. Позиция Израиля еще раз показала, что международному сообществу очень важно разработать механизм защиты мирного палестинского населения. Так же, как 70 лет назад альянс человечества остановил Гитлера, сейчас такими же совместными усилиями он должен остановить Нетаньяху и его банду убийц. Мы считаем, что в нынешних условиях нужно рекомендовать и вопрос о применении силы для сдерживания Израиля", - сказал Эрдоган.

Напомним

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о перемещении фокуса на северный фронт, поскольку начинается "новая фаза" войны.