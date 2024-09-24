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Ердоган закликає зупинити Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером

Ердоган закликає зупинити Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером

Київ • УНН

 • 15807 перегляди

Президент Туреччини Ердоган закликав світову спільноту зупинити прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером. Він запропонував розглянути примусові заходи проти Ізраїлю на Генасамблеї ООН.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху необхідно зупинити спільними зусиллями людства, як свого часу зупинили Гітлера. Про це Ердоган заявив під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

"В умовах, коли рішення Ради Безпеки не виконується, до порядку денного мають бути включені примусові заходи проти Ізраїлю. Позиція Ізраїлю ще раз показала, що міжнародному співтовариству дуже важливо розробити механізм захисту мирного палестинського населення. Так само, як 70 років тому альянс людства зупинив Гітлера, зараз такими ж спільними зусиллями він повинен зупинити Нетаньяху та його банду вбивць. Ми вважаємо, що за нинішніх умов потрібно рекомендувати і питання щодо застосування сили для стримування Ізраїлю", - сказав Ердоган.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про переміщення фокусу на північний фронт, оскільки починається "нова фаза" війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

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izrailІзраїль
yoav-gallantЙоав Галант
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
redzhep-taip-erdohanРеджеп Таїп Ердоган
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