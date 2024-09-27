ЦАХАЛ нанёс массированный удар по штаб-квартире «Хезболлы» в жилом районе Бейрута

В пятницу, 27 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по центральной штаб-квартире террористической организации Хезболла, что в Бейруте. Об этом заявили в ЦАХАЛе, передает УНН.

Детали

Несколько минут назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», которая служила эпицентром террора «Хезболла». Центральная штаб-квартира Хезболлы была намеренно построена под жилыми домами в центре Дахии, в Бейруте, как часть стратегии Хезболлы по использованию ливанцев в качестве живого щита. - заявил представитель ЦАХАЛа Даниэлт Хагари

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Тем временем местные выложили в сеть видео из атакованного Бейрута. В городе прогремела череда взрывов, после чего поднялся столб дыма.

Напомним,

На днях ЦАХАЛ заявил, что привлекает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном плацдарме. Это позволит продолжить борьбу с «Хезболлой», защитить Израиль