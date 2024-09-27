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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦАХАЛ нанёс массированный удар по штаб-квартире «Хезболлы» в жилом районе Бейрута

ЦАХАЛ нанёс массированный удар по штаб-квартире «Хезболлы» в жилом районе Бейрута

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 16:04  •  3784 просмотра

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Армия обороны Израиля атаковала центральную штаб-квартиру Хезболлы в районе Дахие в Бейруте. В городе прогремели взрывы и поднялся столб дыма, результаты удара уточняются.

В пятницу, 27 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по центральной штаб-квартире террористической организации Хезболла, что в Бейруте. Об этом заявили в ЦАХАЛе, передает УНН.

Детали

Несколько минут назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», которая служила эпицентром террора «Хезболла». Центральная штаб-квартира Хезболлы была намеренно построена под жилыми домами в центре Дахии, в Бейруте, как часть стратегии Хезболлы по использованию ливанцев в качестве живого щита.

- заявил представитель ЦАХАЛа Даниэлт Хагари

Эрдоган призывает остановить Нетаньяху, сравнивая его с Гитлером24 сентября 2024, 16:14 • 14876 просмотров

Тем временем местные выложили в сеть видео из атакованного Бейрута. В городе прогремела череда взрывов, после чего поднялся столб дыма. 

Напомним,

На днях ЦАХАЛ заявил, что  привлекает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном плацдарме. Это позволит продолжить борьбу с «Хезболлой», защитить Израиль

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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