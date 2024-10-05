ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував на території Лівану понад 400 бойовиків “Хезболли”
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю знищила 440 членів "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані. ЦАХАЛ продовжує операції, відтісняючи "Хезболлу" на північ та готуючись до можливих атак ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 440 членів "Хезболли". Також станом на зараз знищено 2000 цілей воєнізованого угруповання Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі, передає Sky News, пише УНН.
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За його словами, ізраїльські солдати продовжують боротися та діяти в Лівані, а дві дивізії маневрують у міській та іншій місцевості. Зокрема, вони збирають багато інформації та відбирають у "Хезболли" багато зброї.
Також Хагарі повідомив, що нещодавно війська Ізраїлю здійснили наліт на командно-контрольний пункт, який належить "Хезболлі" та повністю його знищили. Він додав, що ЦАХАЛ відтісняє ліванське угруповання на північ.
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Крім цього, прес-секретар ізраїльської армії припустив, що ХАМАС може знову вчинити атаки в річницю терактів 7 жовтня.
Ми припускаємо, що в день річниці вони намагатимуться здійснити теракти проти командування тилу,
Хагарі додав, що відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану "буде дана в той час, який Ізраїль визнає найкращим".
Ми відповімо так, як ми вирішимо, і в той час, і в той спосіб, як ми вирішимо,
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