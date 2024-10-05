ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал на территории Ливана более 400 боевиков "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 440 членов "Хезболлы". Также по состоянию на сейчас уничтожено 2000 целей военизированной группировки Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

По его словам, израильские солдаты продолжают бороться и действовать в Ливане, а две дивизии маневрируют в городской и другой местности. В частности, они собирают много информации и отбирают у "Хезболлы" много оружия.

Также Хагари сообщил, что недавно войска Израиля совершили налет на командно-контрольный пункт, который принадлежит "Хезболле" и полностью его уничтожили. Он добавил, что ЦАХАЛ оттесняет ливанскую группировку на север.

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Кроме этого, пресс-секретарь израильской армии предположил, что ХАМАС может снова совершить атаки в годовщину терактов 7 октября.

Мы предполагаем, что в день годовщины они будут пытаться совершить теракты против командования тыла, - сказал он.

Хагари добавил, что ответ Израиля на ракетную атаку Ирана "будет дан в то время, которое Израиль сочтет наилучшим".

Мы ответим так, как мы решим, и в то время, и тем способом, как мы решим, - уточнил он.

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