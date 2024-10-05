ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал на территории Ливана более 400 боевиков "Хезболлы"
Киев • УНН
Армия обороны Израиля уничтожила 440 членов "Хезболлы" и 2000 целей группировки в Ливане. ЦАХАЛ продолжает операции, оттесняя "Хезболлу" на север и готовясь к возможным атакам ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 440 членов "Хезболлы". Также по состоянию на сейчас уничтожено 2000 целей военизированной группировки Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает Sky News, пишет УНН.
Детали
По его словам, израильские солдаты продолжают бороться и действовать в Ливане, а две дивизии маневрируют в городской и другой местности. В частности, они собирают много информации и отбирают у "Хезболлы" много оружия.
Также Хагари сообщил, что недавно войска Израиля совершили налет на командно-контрольный пункт, который принадлежит "Хезболле" и полностью его уничтожили. Он добавил, что ЦАХАЛ оттесняет ливанскую группировку на север.
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Кроме этого, пресс-секретарь израильской армии предположил, что ХАМАС может снова совершить атаки в годовщину терактов 7 октября.
Мы предполагаем, что в день годовщины они будут пытаться совершить теракты против командования тыла,
Хагари добавил, что ответ Израиля на ракетную атаку Ирана "будет дан в то время, которое Израиль сочтет наилучшим".
Мы ответим так, как мы решим, и в то время, и тем способом, как мы решим,
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