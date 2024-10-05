Лидер ХАМАС полон решимости втянуть Израиль в более "большую войну" - NYT

Лидер ХАМАС Яхья Синвар полон решимости втянуть Израиль в более масштабный "региональный конфликт". Об этом сообщает NYT со ссылкой на официальные лица США, передает УНН.

По словам официальных лиц, Синвар стал фаталистом после почти года войны в Газе и полон решимости втянуть Израиль в более масштабный региональный конфликт.

Также сообщается, что Синвар заблокировал соглашение о прекращении огня и до сих пор разочарован тем, что "Хезболла" и Иран не пришли ему на помощь.

По оценкам разведки США, Синвар долгое время считал, что не переживет войну, и эта точка зрения помешала переговорам об освобождении заложников, захваченных его группировкой в​​ходе атак 7 октября в Израиле.

По словам официальных лиц США, его позиция за последние недели ужесточилась, и американские переговорщики теперь полагают, что ХАМАС не намерен заключать соглашение с Израилем.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отклонил предложения на переговорах и добавил позиции, которые осложнили переговоры. Американские чиновники оценивают, что он в основном обеспокоен своим политическим выживанием и может не думать, что прекращение огня в Газе в его интересах.

Американские чиновники заявили, что по оценке Синвара, более масштабная война, которая окажет давление на Израиль и его армию, вынудит их сократить масштабы операций в секторе Газа.

Сообщается, что позиция Синвара ужесточилась этим летом после того, как Израиль убил Исмаила Ханию, политического лидера ХАМАС, базировавшегося в Катаре и одного из главных переговорщиков.

Некоторые израильские чиновники сомневаются, жив ли еще Синвар. Американские и израильские чиновники признают, что нет окончательных доказательств, что он жив. От него не было никаких аудио- или видеозаписей в течение нескольких месяцев.

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13 сентября Хезболла опубликовала письмо, которое Синвар отправил в поддержку Насраллы. Некоторые должностные лица ХАМАСа, говоря эллиптически, предположили, что оно было написано за пределами Газы кем-то другим, с одобрения Синвара. Оно не было написано от руки, в отличие от других сообщений, которые, как было подтверждено, исходили непосредственно от него.

Однако американские официальные лица заявили, что у них нет доказательств его смерти, и на самом деле высокопоставленные американские чиновники заявили, что считают его живым и принимающего важные решения для ХАМАС.

Синвар продолжает скрываться, но, похоже, осознает, что израильские силы приближаются к нему.

Американские чиновники ждут, не обострится ли конфликт между Ираном и Израилем. Они не верят, что Иран хочет полномасштабной войны с Израилем или прямого вмешательства, чтобы помочь ХАМАСу. Но они также публично поддерживают запланированный израильский удар по Ирану в ответ на атаку баллистических ракет на этой неделе.

"Иран будет таить обиду за убийство Насраллы", — сказал Скотт Д. Берриер, отставной генерал-лейтенант и бывший глава Агентства военной разведки США.

"Но их возможности ограничены. Я не думаю, что Иран в ближайшее время пойдет лицом к лицу с Израилем", - отметил Скотт.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что действия Ирана за последние несколько месяцев дали Синвару четкий сигнал: "Кавалерия не придет".

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