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"Хезболла" обещает продолжать борьбу против Израиля, несмотря на смерть Насраллы

"Хезболла" обещает продолжать борьбу против Израиля, несмотря на смерть Насраллы

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:27  •  4312 просмотра

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Заместитель главы «Хезболлы» заявил о готовности к наземному наступлению Израиля в Ливане. Группировка обещает продолжать борьбу в поддержку Газы, несмотря на гибель своего лидера Хасана Насраллы.

Заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что ливанская боевая группировка готова к длительной войне. Пишет УНН со ссылкой на SWI и VOA.

В лагере группировки «Хезболла» заявили, что «готовы» к наземному наступлению Израиля в Ливане, и пообещала продолжать борьбу «в поддержку Газы», несмотря на смерть своего лидера Хасана Насраллы.

Заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем в телевизионной речи, которая стала первым публичным комментарием высокопоставленного чиновника «Хезболлы» после удара, заявил, что ливанская боевая группировка готова к длительной борьбе.

«Мы готовы, если израильтяне решат войти на нашу территорию, наши силы сопротивления готовы к наземной конфронтации» - отметил он.

Кроме того, Наим Кассем пообещал продолжить борьбу «в поддержку Газы», где с 7 октября 2023 года израильская армия ведет наступление в ответ на атаку ХАМАС.

Дополнение

В видеообращении к иранскому народу в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу подчеркнул, что на Ближнем Востоке нет такого места, куда бы его страна не могла добраться. «Спрашивает Мохаммед Дейф. Спросите Насраллу», - сказал он, имея в виду целенаправленную ликвидацию лидеров ХАМАС и „Хезболла“.

Напомним,

Армия Израиля официально сообщила о смерти лидера «Хезболлы» Хасана Насралла после удара по Бейруту. ЦАХАЛ подтвердил эту информацию в официальном заявлении.

Хашем Сафиеддин стал новым главарем «Хезболлы» после гибели Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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