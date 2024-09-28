ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Армія Ізраїлю офіційно заявила про смерть лідера палестинського угруповання "Хезболли" Хасана Насралла після удару по Бейруту. Про це УНН повідомляє із посиланнням на ЦАХАЛ.



Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вчора (п'ятниця), 27 вересня 2024 року, Хасан Насралла, лідер терористичної організації "Хезболла" та один з її засновників, був ліквідований силами ЦАХАЛу разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли"