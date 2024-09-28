ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли"
Київ • УНН
Армія Ізраїлю офіційно повідомила про смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралла після удару по Бейруту. ЦАХАЛ підтвердив цю інформацію в офіційній заяві.
Армія Ізраїлю офіційно заявила про смерть лідера палестинського угруповання "Хезболли" Хасана Насралла після удару по Бейруту. Про це УНН повідомляє із посиланнням на ЦАХАЛ.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вчора (п'ятниця), 27 вересня 2024 року, Хасан Насралла, лідер терористичної організації "Хезболла" та один з її засновників, був ліквідований силами ЦАХАЛу разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли"
Як повідомляється, винищувачі ЦАХАЛу завдали точкового удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.
Удар був нанесений в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю, вказали в ЦАХАЛ.
В армії Ізраїлю вказали, що Насралла протягом 32-річного правління був відповідальним за вбивство багатьох ізраїльських цивільних і солдатів, а також за планування і здійснення тисяч терористичних актів. Він відповідав за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких гинули цивільні особи різних національностей.
"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти проти будь-кого, хто пропагує та займається тероризмом проти держави Ізраїль та її народу", - додали в ізраїській армії.
США не попереджали про удар Ізраїлю по Бейруту - Остін28.09.24, 10:40 • 16454 перегляди