ЦАХАЛ объявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Армия Израиля официально заявила о смерти лидера палестинской группировки "Хезболлы" Хасана Насралла после удара по Бейруту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля сообщает, что вчера (пятница), 27 сентября 2024 года, Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован силами ЦАХАЛа вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы" - говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа.

Как сообщается, истребители ЦАХАЛа нанесли точечный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

Удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан Израиля, указали в ЦАХАЛ.

В армии Израиля указали, что Насралла в течение 32-летнего правления был ответственным за убийство многих израильских гражданских и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических актов. Он отвечал за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых погибали гражданские лица разных национальностей.

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против любого, кто пропагандирует и занимается терроризмом против государства Израиль и его народа", - добавили в израильской армии.

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