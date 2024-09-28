США не предупреждали об ударе Израиля по Бейруту - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не имел предварительного предупреждения об ударах Израиля в Бейруте, направленные на центральный штаб «Хезболлы». Об этом Остин заявил в разговоре с журналистами, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

«Мы не имели предварительного предупреждения. Мой звонок с министром Галантом состоялся, когда операция фактически уже шла. Как вы знаете, эта операция состоялась всего пару часов назад, и они все еще делают оценку. Сейчас у меня нет никакой дополнительной информации или деталей, чтобы предоставить вам», - сказал Остин.

Издание добавляет, что Остин публично предупреждал, что полномасштабная война между «Хезболлой» и Израилем будет разрушительной для обеих сторон, и в пятницу снова призвал к дипломатии.

«Следует избегать полной войны. Дипломатия продолжает оставаться лучшим путем вперед, и это самый быстрый способ позволить перемещенным гражданам Израиля и Ливана вернуться в свои дома по обе стороны границы», - добавил Остин.

Напомним,

Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, пытаясь ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу. Это самый крупный израильский удар по Бейруту с 2006 года, но результаты атаки пока неизвестны.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявляет об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила, его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила и еще нескольких командиров.