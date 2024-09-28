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Ізраїль заявляє про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболли"

Ізраїль заявляє про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболли"

Київ • УНН

 • 15545 перегляди

ЦАХАЛ заявляє про знищення командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла та його заступника на півдні Лівану. Ізраїль також завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявляє про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів. Про це пише УНН із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Деталі

Повітряні сили Ізраїлю завдали удару та знищили терориста Мухаммеда Алі Ісмаїла, командувача ракетним підрозділом Хезболли на півдні Лівану, та його заступника, терориста Хусейна Ахмада Ісмаїла. Разом з ними були знищені додаткові командири та оперативники Хезболли

- йдеться в повідомленні.

В ЦАХАЛ заявили, що Мухаммед Алі Ісмаїл був відповідальним за численні терористичні акти проти Ізраїлю, включаючи ракетний обстріл країни та запуск ракети класу "земля-земля" в бік центрального Ізраїлю в середу.

Нагадаємо

Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, намагаючись ліквідувати лідера руху Хасана Насраллу. Це найбільший ізраїльський удар у Бейруті з 2006 року, але результати атаки поки невідомі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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