Израиль заявляет о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявляет об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболлы" Мухаммеда Али Исмаила, его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила и еще нескольких командиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Детали

Воздушные силы Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Али Исмаила, командующего ракетным подразделением Хезболлы на юге Ливана, и его заместителя, террориста Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними были уничтожены дополнительные командиры и оперативники Хезболлы - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что Мухаммед Али Исмаил был ответственным за многочисленные террористические акты против Израиля, включая ракетный обстрел страны и запуск ракеты класса "земля-земля" в сторону центрального Израиля в среду.

Напомним

Израиль нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, пытаясь ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу. Это самый крупный израильский удар в Бейруте с 2006 года, но результаты атаки пока неизвестны.