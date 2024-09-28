США не попереджали про удар Ізраїлю по Бейруту - Остін
Київ • УНН
Міністр оборони США Остін заявив, що не мав попереднього попередження про удари Ізраїлю в Бейруті по штабу "Хезболли". Він закликав до дипломатії, щоб уникнути повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою".
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не мав попереднього попередження про удари Ізраїлю в Бейруті, спрямовані на центральний штаб "Хезболли". Про це Остін заявив у розмові із журналістами, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
"Ми не мали попереднього попередження. Мій дзвінок із міністром Галантом відбувся, коли операція фактично вже тривала. Як ви знаєте, ця операція відбулася лише пару годин тому, і вони все ще роблять оцінку. Наразі я не маю жодної додаткової інформації чи деталей, щоб надати вам", - сказав Остін.
Видання додає, що Остін публічно попереджав, що повномасштабна війна між "Хезболлою" та Ізраїлем буде руйнівною для обох сторін, і в п’ятницю знову закликав до дипломатії.
"Слід уникати повної війни. Дипломатія продовжує залишатися найкращим шляхом вперед, і це найшвидший спосіб дозволити переміщеним громадянам Ізраїлю та Лівану повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону", - додав Остін.
Нагадаємо
Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, намагаючись ліквідувати лідера руху Хасана Насраллу. Це найбільший ізраїльський удар у Бейруті з 2006 року, але результати атаки поки невідомі.
Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявляє про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів.