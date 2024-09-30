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"Хезболла" обіцяє продовжувати боротьбу проти Ізраїлю, незважаючи на смерть Насралли

"Хезболла" обіцяє продовжувати боротьбу проти Ізраїлю, незважаючи на смерть Насралли

Київ • УНН

 • 18063 перегляди

Заступник голови "Хезболли" заявив про готовність до наземного наступу Ізраїлю в Лівані. Угруповання обіцяє продовжувати боротьбу на підтримку Гази, незважаючи на загибель свого лідера Хасана Насралли.

Заступник голови "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що ліванське бойове угруповання готове до тривалої війни. Пише УНН із посиланням на SWI та VOA.

У таборі угрупування "Хезболла" заявили, що "готові" до наземного наступу Ізраїлю в Лівані, і пообіцяла продовжувати боротьбу "на підтримку Гази", незважаючи на смерть свого лідера Хасана Насралли.

Заступник голови "Хезболли" Наїм Кассем у телевізійній промові, яка стала першим публічним коментарем високопоставленого чиновника "Хезболли" після удару, заявив, що ліванське бойове угруповання готове до тривалої боротьби.

"Ми готові, якщо ізраїльтяни вирішать увійти на нашу територію, наші сили опору готові до наземної конфронтації" – зазначив він.

Крім того, Наїм Кассем пообіцяв продовжити боротьбу "на підтримку Гази", де із 7 жовтня 2023 року ізраїльська армія веде наступ у відповідь на атаку ХАМАС.

Доповнення

У відеозверненні до іранського народу в понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що на Близькому Сході немає такого місця, куди б його країна не могла дістатися. "Запитує Мохаммед Дейф. Запитайте Насраллу", – сказав він, маючи на увазі цілеспрямовану лквідацію лідерів ХАМАС і "Хезболла".

Нагадаємо

Армія Ізраїлю офіційно повідомила про смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралла після удару по Бейруту. ЦАХАЛ підтвердив цю інформацію в офіційній заяві.

Хашем Сафієддін став новим ватажком "Хезболли" після загибелі Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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