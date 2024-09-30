"Хезболла" обрала нового лідера: що відомо
Київ • УНН
Хашем Сафієддін став новим ватажком "Хезболли" після загибелі Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару. Сафієддін, двоюрідний брат Насралли, раніше очолював виконавчу раду угруповання.
У Лівані обрали нового ватажка шиїтського угрупування "Хезболла" замість Хасана Насралли, який загинув внаслідок ізраїльського авіаудару в передмісті Бейрута. Ним став двоюрідний брат Насралли Хашем Сафієддін. Про це повідомило видання Аl Arabiya із посиланням на джерела, пише УНН.
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Зазначається, що до цієї "посади" Хашем Сафієддін був головою виконавчої ради угруповання.
За даними журналістів, Хашем Сафієддін займається політичними справами "Хезболли" і входить до складу Ради джихаду, яка керує військовими операціями угруповання.
Як і Насралла, Сафієддін - священнослужитель, який носить чорний тюрбан, що вказує на походження від пророка Мухаммеда. Його син Реза одружений з дочкою іранського генерала Сулеймані, вбитого американцями.
Ізраїль ліквідував ще одного високопоставленого представника «Хезболли»29.09.24, 16:03 • 22866 переглядiв
У 2017 році Державний департамент США оголосив його терористом, а у червні він пригрозив серйозною ескалацією проти Ізраїлю після вбивства іншого командира "Хезболли". "Нехай приготуються плакати і ридати", – сказав він на похороні.
"Публічні заяви Сафієддіна часто відображають войовничу позицію "Хезболли" та її зв'язок з палестинською справою. На нещодавньому заході в Дахі, оплоті "Хезболли" у південних передмістях Бейрута, він заявив: "Наша історія, наша зброя та наші ракети з вами", на знак солідарності із палестинцями", – пишуть журналісти.
Нагадаємо
27 вересня ізраїльські сили завдали ударів по столиці Лівану. Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Бейруту загинув ватажок "Хезболли" Хасан Насралла.