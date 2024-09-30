"Хезболла" выбрала нового лидера: что известно

В Ливане избрали нового главаря шиитской группировки "Хезболла" вместо Хасана Насраллы, который погиб в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута. Им стал двоюродный брат Насраллы Хашем Сафиеддин. Об этом сообщило издание АІ Arabiya со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что до этой "должности" Хашем Сафиеддин был председателем исполнительного совета группировки.

По данным журналистов, Хашем Сафиеддин занимается политическими делами "Хезболлы" и входит в состав Совета джихада, который руководит военными операциями группировки.

Как и Насралла, Сафиеддин - священнослужитель, который носит черный тюрбан, указывающий на происхождение от пророка Мухаммеда. Его сын Реза женат на дочери иранского генерала Сулеймани, убитого американцами.

Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного представителя «Хезболлы»

В 2017 году Государственный департамент США объявил его террористом, а в июне он пригрозил серьезной эскалацией против Израиля после убийства другого командира "Хезболлы". "Пусть приготовятся плакать и рыдать", - сказал он на похоронах.

"Публичные заявления Сафиеддина часто отражают воинственную позицию "Хезболлы" и её связь с палестинским делом. На недавнем мероприятии в Дахи, оплоте "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута, он заявил: "Наша история, наше оружие и наши ракеты с вами", в знак солидарности с палестинцами", - пишут журналисты.

Напомним

27 сентября израильские силы нанесли удары по столице Ливана. Позже стало известно, что в результате обстрела Бейрута погиб главарь "Хезболлы" Хасан Насралла.