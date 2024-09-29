Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного представителя «Хезболлы»

Высокопоставленный представитель "Хезболлы" Набиль Каук был убит в результате авиаудара Армии обороны Израиля в субботу в пригороде Бейрута. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, информацию о гибели представителя "Хезболлы" предоставели израильские военные, которые продолжают "карательную кампанию против базирующейся в Ливане террористической группировки".

По данным Армии обороны Израиля, Каук был командиром "подразделения превентивной безопасности" "Хезболлы" и старшим членом центрального совета террористической группировки. Он считался близким к руководству группировке "и принимал непосредственное участие в подготовке террористических атак против Государства Израиль и его граждан, в том числе в последние дни", добавили военные.

Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах и ранее занимал пост заместителя главы и главы южного Ливанского региона в исполнительном совете, а также заместителя главы исполнительного совета.

Напомним

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по местам вероятного базирования представителей "Хезболлы".

Ранее, израильская армия заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболлы" Мухаммеда Али Исмаила, его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила и еще нескольких командиров.

Израильтянам также удалось ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.