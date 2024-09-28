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"Хезболла" підтвердила загибель свого лідера

Київ • УНН

 • 22360 перегляди

Терористичне угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралла.

"Хезболла" підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралла. Про це йдеться в заяві терористичного угруповання, передає телеканал Al Jazeera, передає УНН

У своїй заяві ліванське угрупування підтвердило заяви Ізраїлю про те, що його лідер Хасан Насралла був убитий вчора.

У п'ятницю ввечері Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту, в результаті якого, як заявили в ЦАХАЛ, був убитий Насралла.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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