«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  120789 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  110350 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  101441 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  101653 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
27 сентября 2024, 08:01  •  90932 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  129694 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117383 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 11:48  •  4631 просмотра

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Террористическая группировка «Хезболла» официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насралла.

"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насралла. Об этом говорится в заявлении террористической группировки, передает телеканал Al Jazeera, передает УНН

В своем заявлении ливанская группировка подтвердила заявления Израиля о том, что его лидер Хасан Насралла был убит вчера.

В пятницу вечером Израиль нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого, как заявили в ЦАХАЛ, был убит Насралла.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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