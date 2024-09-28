"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насралла. Об этом говорится в заявлении террористической группировки, передает телеканал Al Jazeera, передает УНН.

В своем заявлении ливанская группировка подтвердила заявления Израиля о том, что его лидер Хасан Насралла был убит вчера.

В пятницу вечером Израиль нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого, как заявили в ЦАХАЛ, был убит Насралла.