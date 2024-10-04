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Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Тулькарме

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Тулькарме

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 22:55  •  92 просмотра

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Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы ХАМАС в Тулькарме Захи Уфе. Он был ответственным за планирование терактов, поставки оружия и организацию нападений на израильских гражданских лиц.

Израиль ликвидировал главу террористической ХАМАС в Тулькарме. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

В результате совместной антитеррористической операции ЦАХАЛ  и Израильской службы безопасности был ликвидирован глава террористической ХАМАС в Тулькарме Захи Ясер Абд аль-Разека Уфи вместе с несколькими другими террористами.

Уфи был ответственным за планирование и руководство попыткой подрыва автомобиля в Атерете, которая произошла 2 сентября 2024 года. Как лидер ХАМАС, он также поставлял оружие многочисленным террористам в регионе, планировал и осуществлял многочисленные террористические атаки на общины Иудеи, Самарии и на израильский тыл.

Захи Уфи также причастен к организации нескольких крупных нападений на израильских гражданских лиц, которые привели к многочисленным ранениям. Его деятельность была направлена на укрепление террористической ХАМАС, а также на поддержку других террористов в проведении атак с использованием взрывчатки.

ЦАХАЛ ликвидировал лидера проекта "Хезболлы" по производству ракет3 октября 2024, 20:12 • 6916 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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