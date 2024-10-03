ЦАХАЛ ликвидировал лидера проекта "Хезболлы" по производству ракет

ЦАХАЛ уничтожил одного из лидеров проекта "Хезболлы" по производству высокоточных ракет. Об этом сообщают Израильские силы обороны, передает УНН.

Детали

Израильские силы обороны провели операцию в районе Бейрута, в результате которой был ликвидирован один из главных лидеров проекта террористической организации "Хезболла".По информации ЦАХАЛ, удар был осуществлен на основе разведывательных данных.

Убитый Махмуд Юсеф Аниси был важной фигурой в цепи производства оружия Хезболлы и имел значительный опыт в сфере машиностроения. В течение более 15 лет он активно работал над развитием стратегического оружия для организации, став одним из ключевых экспертов в области технологий для террористической деятельности.

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