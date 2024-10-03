ЦАХАЛ ликвидировал лидера проекта "Хезболлы" по производству ракет

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  127500 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  134394 просмотра

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105118 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦАХАЛ ликвидировал лидера проекта "Хезболлы" по производству ракет

ЦАХАЛ ликвидировал лидера проекта "Хезболлы" по производству ракет

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 20:12  •  4865 просмотра

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Израильские силы обороны уничтожили ключевого эксперта "Хезболлы" по производству высокоточных ракет. Операция была проведена в районе Бейрута на основе разведданных.

ЦАХАЛ уничтожил одного из лидеров проекта "Хезболлы" по производству высокоточных ракет. Об этом сообщают Израильские силы обороны, передает УНН.

Детали

Израильские силы обороны провели операцию в районе Бейрута, в результате которой был ликвидирован один из главных лидеров проекта террористической организации "Хезболла".По информации ЦАХАЛ, удар был осуществлен на основе разведывательных данных.

Убитый Махмуд Юсеф Аниси был важной фигурой в цепи производства оружия Хезболлы и имел значительный опыт в сфере машиностроения. В течение более 15 лет он активно работал над развитием стратегического оружия для организации, став одним из ключевых экспертов в области технологий для террористической деятельности.

ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана1 октября 2024, 19:06 • 20802 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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