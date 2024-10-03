ЦАХАЛ ліквідував лідера проекту "Хезболли" з виробництва ракет
Київ • УНН
Ізраїльські сили оборони знищили ключового експерта "Хезболли" з виробництва високоточних ракет. Операція була проведена в районі Бейрута на основі розвідданих.
ЦАХАЛ знищив одного з лідерів проекту "Хезболли" з виробництва високоточних ракет. Про це повідомляють Ізраїльські сили оборони, передає УНН.
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Ізраїльські сили оборони провели операцію в районі Бейрута, в результаті якої було ліквідовано одного з головних лідерів проекту терористичної організації "Хезболла".
За інформацією ЦАХАЛ, удар був здійснений на основі розвідувальних даних.
Вбитий Махмуд Юсеф Анісі був важливою фігурою в ланцюгу виробництва зброї Хезболли та мав значний досвід у сфері машинобудування. Протягом понад 15 років він активно працював над розвитком стратегічної зброї для організації, ставши одним із ключових експертів в галузі технологій для терористичної діяльності.
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