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Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС у Тулькармі

Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС у Тулькармі

Київ • УНН

 • 17473 перегляди

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію голови ХАМАС у Тулькармі Захі Уфі. Він був відповідальним за планування терактів, постачання зброї та організацію нападів на ізраїльських цивільних осіб.

Ізраїль ліквідував голову терористичної ХАМАС у Тулькармі. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

У результаті спільної антитерористичної операції ЦАХАЛ  та Ізраїльська служба безпеки було ліквідовано голову терористичної ХАМАС у Тулькармі Захі Ясера Абд аль-Разека Уфі разом із кількома іншими терористами.

Уфі був відповідальним за планування і керівництво спробою підриву автомобіля в Атереті, що відбулася 2 вересня 2024 року. Як лідер ХАМАС, він також постачав зброю численним терористам у регіоні, планував та здійснював численні терористичні атаки на громади Юдеї, Самарії та на ізраїльський тил.

Захі Уфі також причетний до організації кількох значних нападів на ізраїльських цивільних осіб, які призвели до численних поранень. Його діяльність була спрямована на зміцнення терористичної ХАМАС, а також на підтримку інших терористів у проведенні атак з використанням вибухівок.

ЦАХАЛ ліквідував лідера проекту "Хезболли" з виробництва ракет03.10.24, 23:12 • 18602 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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