Макрон призывает прекратить поставки оружия Израилю, которое используется в Газе
Киев • УНН
Президент Франции Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для операций в Газе. Он также призвал предотвратить эскалацию на юге Ливана и подчеркнул, что Ливан не должен стать «еще одной Газой».
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Секторе Газа... Франция его не предоставляет,
Он также назвал приоритетом "предотвратить эскалацию" в контексте начатой Израилем операции против группировки "Хезболла" на юге Ливана, после чего Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю.
Ливанский народ нельзя приносить в жертву, Ливан не должен стать ещё одной Газой... Нельзя бороться с терроризмом и террористами, жертвуя гражданским населением,
Напомним
ЦАХАЛ начал ограниченные наземные рейды против объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Операция направлена на террористические цели вблизи границы, которые угрожают северным районам Израиля.