Макрон призывает прекратить поставки оружия Израилю, которое используется в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Секторе Газа... Франция его не предоставляет,