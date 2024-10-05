Макрон призывает прекратить поставки оружия Израилю, которое используется в Газе

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  121351 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  133866 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  134762 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  133918 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  112960 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  102989 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121177 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123692 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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3 октября 2024, 11:21  •  124014 просмотра

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3 октября 2024, 10:29  •  124394 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон призывает прекратить поставки оружия Израилю, которое используется в Газе

Макрон призывает прекратить поставки оружия Израилю, которое используется в Газе

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 18:27  •  6763 просмотра

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Президент Франции Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для операций в Газе. Он также призвал предотвратить эскалацию на юге Ливана и подчеркнул, что Ливан не должен стать «еще одной Газой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Секторе Газа... Франция его не предоставляет,

- сказал Макрон.

Он также назвал приоритетом "предотвратить эскалацию" в контексте начатой Израилем операции против группировки "Хезболла" на юге Ливана, после чего Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю. 

Ливанский народ нельзя приносить в жертву, Ливан не должен стать ещё одной Газой... Нельзя бороться с терроризмом и террористами, жертвуя гражданским населением,

- заявил Макрон.

Напомним

ЦАХАЛ начал ограниченные наземные рейды против объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Операция направлена на террористические цели вблизи границы, которые угрожают северным районам Израиля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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