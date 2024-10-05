Макрон закликає припинити постачання зброї Ізраїлю, яка використовується в Газі
Київ • УНН
Президент Франції Макрон виступив за припинення постачання зброї Ізраїлю для операцій у Газі. Він також закликав запобігти ескалації на півдні Лівану та наголосив, що Ліван не повинен стати "ще однією Газою".
Президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Секторі Гази… Франція її не надає,
Він також назвав пріоритетом "запобігти ескалації" у контексті розпочатої Ізраїлем операції проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану, після чого Іран завдав масштабного ракетного удару по Ізраїлю.
Ліванський народ не можна приносити у жертву, Ліван не має стати ще однією Газою... Не можна боротся з тероризмом і терористами, жертвуючи цивільним населенням,
Нагадаємо
ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.