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Макрон закликає припинити постачання зброї Ізраїлю, яка використовується в Газі

Макрон закликає припинити постачання зброї Ізраїлю, яка використовується в Газі

Київ • УНН

 • 24120 перегляди

Президент Франції Макрон виступив за припинення постачання зброї Ізраїлю для операцій у Газі. Він також закликав запобігти ескалації на півдні Лівану та наголосив, що Ліван не повинен стати "ще однією Газою".

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Секторі Гази… Франція її не надає,

- сказав Макрон.

Він також назвав пріоритетом "запобігти ескалації" у контексті розпочатої Ізраїлем операції проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану, після чого Іран завдав масштабного ракетного удару по Ізраїлю. 

Ліванський народ не можна приносити у жертву, Ліван не має стати ще однією Газою... Не можна боротся з тероризмом і терористами, жертвуючи цивільним населенням,

- заявив Макрон.

Нагадаємо

ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
livanЛіван
emmanuel-makronЕммануель Макрон
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