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ЦАХАЛ готує атаки на економічні об'єкти "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 28552 перегляди

Ізраїль планує атакувати фінансові центри "Хезболли" в Лівані, попереджаючи місцевих жителів триматися подалі. Напруженість на кордоні зберігається з жовтня, призвівши до численних жертв і масового переміщення населення.

ЦАХАЛ готує атаки на економічні об'єкти "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ готує атаки на економічні об'єкти "Хезболли" в Лівані. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Прес-секретар ЦАХАЛ бригадний генерал Даніель Хагарі поінформував, що жителям Лівану буде надіслано попередження триматися подалі від місць, пов'язаних із фінансуванням "Хезболли".

Напруженість на кордоні між Ліваном та Ізраїлем зберігається з початку воєнних дій у секторі Газа у жовтні минулого року, коли "Хезболла" почала обстрілювати північ Ізраїлю на підтримку палестинського руху ХАМАС. Це призвело до масової евакуації місцевого населення.

Згідно з офіційними даними, внаслідок конфлікту загинуло 37 осіб, а понад три тисячі отримали поранення, серед яких є діти та мирні жителі. В ході авіаударів ЦАХАЛ постраждали й цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки. Загальні втрати серед населення Лівану наблизилися до двох з половиною тисяч осіб.

Більше 1,2 мільйона ліванців були змушені залишити свої домівки, з яких лише 250 тисяч отримали притулок у тимчасових укриттях. Понад триста тисяч біженців виїхали до Сирії, а більше восьми тисяч – до Іраку. Близько 260 тисяч людей в Лівані залишилися без доступу до чистої води.

Незважаючи на значні втрати, "Хезболла" продовжує наземні бойові дії. ЦАХАЛ також повідомляв про загиблих та поранених серед ізраїльських військових у південному Лівані, в той час як ракетні обстріли з боку "Хезболли" не припиняються і їх дальність значно зросла.

Ізраїль завдав удару по "Хезболлі" в Лівані: щонайменше 21 загиблий15.10.24, 04:50 • 16856 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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