Ізраїль завдав удару по "Хезболлі" в Лівані: щонайменше 21 загиблий
Київ • УНН
Ізраїльський авіаудар по будинку в Айтоу, Ліван, призвів до загибелі щонайменше 21 особи та поранення 8. Атака є частиною ширшої операції Ізраїлю проти "Хезболли" в різних регіонах Лівану.
Ізраїль завдає удару по "Хезболлі" в Лівані, внаслідок якого загинули щонайменше 21 особа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За даними ліванських медичних служб, авіаудар стався в містечку Айтоу. Він вразив будинок, який орендували переміщені особи. Водночас мільйони ізраїльтян змушені ховатися від відповідних обстрілів з ліванського боку.
Цей удар став частиною більш широкої ізраїльської операції, яка до цього часу зосереджувалася на південному Лівані, долині Бекаа та передмістях Бейрута. Внаслідок атаки також було поранено щонайменше вісім людей, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Лівану.
"Хезболла" атакувала Ізраїль: 67 постраждалих13.10.24, 22:48 • 36044 перегляди