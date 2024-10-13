"Хезболла" атакувала Ізраїль: 67 постраждалих
Київ • УНН
"Хезболла" завдала удару по Ізраїлю, внаслідок чого постраждали близько 67 осіб. Три дрони були запущені з Лівану, два збито, один впав у Біньяміні, повітряна тривога не спрацювала.
Ввечері "Хезболла" завдала удару по Ізраїлі, внаслідок чого постраждали близько 67 осіб. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
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За інформацією, четверо з постраждалих отримали критичні поранення, п’ятеро - важкі, а 14 - легкі, але потребували госпіталізації. Ще близько 20 осіб отримали незначні травми і не були госпіталізовані.
Дрони були запущені з Лівану під час ракетного обстрілу.
Всього в бік Ізраїлю було випущено три безпілотники: два з них вдалося збити, але один пройшов у глибину країни і впав у Біньяміні.
Зазначається, що повітряна тривога не спрацювала під час атаки.
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